Обнинец потерял 350 тысяч попытавшись отдать 200 рублей

03.11.2018 16:59 77

Житель Обнинска на днях получил СМС о том, что ему на счет по ошибке зачислили 200 рублей.

Мужчина решил вернуть деньги на счет отправителя. Но в результате с его банковской карты списали гораздо большую суму — 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Похитившего деньги ищут.