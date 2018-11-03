Калужанка нашла кошелек и может сесть на 5 лет

30-летняя калужанка забрала себе чужой кошелек, сообщила в субботу, 3 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Кошелек молодая женщина нашла на столе в одном из сетевых магазинов. Внутри было 20 тысяч рублей, которые калужанка потратила.
Потерявшая вещь женщина заявила в полицию о краже. Сотрудники УМВД нашли и задержали забравшую чужие деньги девушку. Ей грозит до 5 лет.
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