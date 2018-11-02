Обнинское предприятие задолжало работникам более 3,5 миллиона

02.11.2018 11:29 264

Одно из обнинских предприятий с мая по июль 2018 года не платило зарплату работникам, сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

31 сотруднику предприятие задолжало более 3,5 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры, долги погасили. Руководителя оштрафовали на 20 тысяч за нарушение трудового кодекса.