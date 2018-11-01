Антисанитарию нашли на обнинском хлебокомбинате

Нарушения технического регламента нашли в помещениях обнинского хлебокомбината, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.
В коридоре первого этажа, на складе и в помещении моечной хлебных лотков нарушено гигиеническое покрытие стен и потолка. В солевой комнате местами нет плитки на полу, емкости ржавые. Перед входом в помещение бестарного хранения муки нет плитки на полу; в помещении хранения яйца кондитерского цеха разрушен утеплитель труб.
Три работницы не полностью прошли медосмотр, одна не сдала зачет по санитарному минимуму.
Твердые бытовые отходы хранятся прямо на асфальте недалеко от контейнеров с мусором.
От комбината требуют устранить нарушения.
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