Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 01 ноября
$ 65.60 0.18
74.42 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Антисанитарию нашли на обнинском хлебокомбинате

01.11.2018 14:59 0 172
Антисанитарию нашли на обнинском хлебокомбинате

Нарушения технического регламента нашли в помещениях обнинского хлебокомбината, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В коридоре первого этажа, на складе и в помещении моечной хлебных лотков нарушено гигиеническое покрытие стен и потолка. В солевой комнате местами нет плитки на полу, емкости ржавые. Перед входом в помещение бестарного хранения муки нет плитки на полу; в помещении хранения яйца кондитерского цеха разрушен утеплитель труб.

Три работницы не полностью прошли медосмотр, одна не сдала зачет по санитарному минимуму.

Твердые бытовые отходы хранятся прямо на асфальте недалеко от контейнеров с мусором.

От комбината требуют устранить нарушения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Прожиточный минимум увеличили на 108 рублей 01.11.2018 15:43

Выставка фотографий члена общественной палаты Юрия Логвинова открылась в Обнинске 01.11.2018 15:08

Два села несколько суток сидели без воды 01.11.2018 14:05

Четыре серьезных ДТП произошли в области за сутки 01.11.2018 13:51

Инспекторы за несколько часов поймали 6 маршруточников- нарушителей 01.11.2018 13:31

Знаки у школ стояли неправильно в Жиздринском районе 01.11.2018 12:57

Инспекторы напоминают о важности световозвращателей 01.11.2018 12:47

Инспекторы случайно остановили угнанный трицикл 01.11.2018 11:12

Водитель «Волги» сдавал назад и задавил пешехода 01.11.2018 10:32

Таксист врезался в ограду на окружной 01.11.2018 10:24


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Почему вступать в процедуру банкротства гражданам необходимо именно сейчас?

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ЖК «Эталон-Сити» - обзор, отзывы покупателей и мнения жильцов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.