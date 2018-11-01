Инспекторы за несколько часов поймали 6 маршруточников- нарушителей

01.11.2018 13:31 548

Сотрудники ГИБДД в четверг, 1 ноября, провели сплошные проверки водителей общественного транспорта на привокзальной площади в Калуге.

- Неисправности световых приборов, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил перевозки людей, незаконное внесение изменений в конструкцию транспорта, - перечисляет пресс-служба областного УМВД часть выявленных нарушений.

Также инспекторы пресекли нарушение правил использования маршрутки и нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров. Что конкретно сделали не так шоферы, не уточняется.