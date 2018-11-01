Водитель «Волги» сдавал назад и задавил пешехода

01.11.2018 10:32 674

В среду, 31 октября, на парковке в селе Ильинском Малоярославецкого района сбили пешехода.

В 23:50 водитель «Волги» сдавал назад и не убедился в безопасности маневра, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате был сбит пешеход.

21-летний юноша получил травмы различной степени тяжести.