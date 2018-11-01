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Водитель «Волги» сдавал назад и задавил пешехода

01.11.2018 10:32 1 674
Водитель «Волги» сдавал назад и задавил пешехода

В среду, 31 октября, на парковке в селе Ильинском Малоярославецкого района сбили пешехода.

В 23:50 водитель «Волги» сдавал назад и не убедился в безопасности маневра, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате был сбит пешеход.

21-летний юноша получил травмы различной степени тяжести.


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