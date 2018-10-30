В Калужской области на дорогах сохранится гололедица

30.10.2018 10:35 594

Синоптики предупреждают калужан: сегодня, 30 октября, в первой половине дня в области сохранится ненастная погода.

Ожидается восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, на дорогах гололедица, сообщает Главное управление МЧС России по Калужской области.