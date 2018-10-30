Калужские кинологи стали лучшими на общероссийских соревнованиях

30.10.2018 08:54 130

Кинологи калужского УФСИН показали лучшие результаты на соревнованиях команд министерств и ведомств российских органов безопасности.

Калужскую область представляла команда начальника кинологической службы регионального управления Светлана Павлюк. Со своей собакой Троей породы малинуа она заняла первое место среди участников в дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств». Также калужские кинологи отличились в поисках вещества в автомобиле, на местности и в багаже. Служебные собаки показали высокую выучку и способность находить наркотики и взрывчатку, а также нести караульную службу, сообщает пресс-служба областного УФСИН.