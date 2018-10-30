В Калуге задержали кредитную мошенницу

21-летняя калужанка взяла у соседки по квартире паспорт и отправилась в магазин, где оформила кредит на престижный телефон, стоимостью 58 585 рублей.
Совершив покупку, девушка сдала гаджет в ломбард, а вырученные 30 000 потратила, после чего вернула паспорт соседки на место. Спустя неделю она повторила операцию, оформив кредит на 19000 и получив на продаже нового телефона 8000 рублей.
За оформление кредитов по подложному паспорту и хищении денег калужанке грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД области.
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