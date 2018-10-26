Карантин по бешенству ввели в Бабынинском районе

26.10.2018 10:02 107

Карантин по бешенству установлен в Бабынинском районе, сообщил в пятницу, 26 октября, комитет по ветеринарии при правительстве Калужской области.

Карантин ввели после того, как в деревне Рыково была обнаружена бешеная лиса.

Теперь в нашей области четыре очага бешенства: два - в Бабынинском районе, по одному - в Медынском и Боровском.