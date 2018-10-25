Старикам расскажут о правах и обязанностях

В Калужской области на днях стартовала просветительская акция «Правовой марафон для пенсионеров».
Ее цель – повышение правовой грамотности пожилого населения. Весь октябрь представители правоохранительных ведомств будут встречаться со стариками, разъясняя им их права, обязанности и особенности уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Особое внимание уделят предупреждению мошеннических действий против пенсионеров, а также компенсации морального вреда и защите чести и достоинства.
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