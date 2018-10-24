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Воришка позарился на сервиз за 700 рублей и попался

24.10.2018 09:57 0 82
Воришка позарился на сервиз за 700 рублей и попался

Полиция Сухиничей раскрыла уголовное дело о краже из квартиры местной жительницы, воришку ждет суд, сообщила 24 октября пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, хозяйка проживает по другому адресу, а в квартиру приезжает с проверкой. При очередном визите женщина приоткрыла окна для проветривания. Вскоре соседка сообщила ей, что окна распахнуты настежь. Приехав в квартиру, хозяйка обнаружила беспорядок и сразу заявила в полицию.

Как оказалось, ранее судимый мужчина, прогуливаясь по улице, увидел приоткрытое окно и залез в квартиру. Поискав что-нибудь ценное, он остановился на чайном сервизе из 6 керамических кружек с блюдцами стоимостью 700 рублей, и забрал его с собой.


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