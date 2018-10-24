Более полумиллиона рублей житель Обнинска заплатил мошенникам

24.10.2018 08:58 245

Житель Обнинска на днях решил приобрести на популярном сайте купли-продажи металлоконструкции для строительства дачного дома

Оговорив с продавцом условия доставки из Московской области, мужчина перевел на предоставленный счет 503 000 рублей.

Однако товар в срок доставлен не был. Продавец несколько раз звонил потерпевшему, перенося сроки, а после сообщения о том, что груз отправлен – связь прекратилась.

Полиция Обнинска возбудила уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование, сообщает пресс-служба городского ОМВД.