Более полумиллиона рублей житель Обнинска заплатил мошенникам

Житель Обнинска на днях решил приобрести на популярном сайте купли-продажи металлоконструкции для строительства дачного дома
Оговорив с продавцом условия доставки из Московской области, мужчина перевел на предоставленный счет 503 000 рублей.
Однако товар в срок доставлен не был. Продавец несколько раз звонил потерпевшему, перенося сроки, а после сообщения о том, что груз отправлен – связь прекратилась.
Полиция Обнинска возбудила уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование, сообщает пресс-служба городского ОМВД.
|
Бабушку сбили прямо на переходе 24.10.2018 10:27
За прошедшие сутки на дорогах области погиб один человек 24.10.2018 10:20
Воришка позарился на сервиз за 700 рублей и попался 24.10.2018 09:57
Алкоголик пытался задушить мать железным костылем 24.10.2018 09:38
Заключенные представили свои товары на ярмарке 24.10.2018 08:00
В Козельском районе нет долгов по заработной плате 23.10.2018 21:00
На месте спиленных деревьев на Суворова высадили рябины 23.10.2018 20:04
В Обнинске проверят автобусы 23.10.2018 19:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: