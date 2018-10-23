Прокуратура заинтересовалась массовым сносом старых домов в Боровске

23.10.2018 16:03 56

Прокуратура Калужской области заинтересовалась массовым сносом старых домов в Боровском районе, сообщила 23 октября пресс-служба ведомства.

Согласно правительственному постановлению, 17 домов, расположенных в Боровске, подлежат расселению с дальнейшим принятием решения о сносе или реконструкции, и в рамках реализации программных мероприятий 18 октября два дома были снесены.

Хотя установлено, что ни один из 17 домов не является объектом культурного наследия, прокуратурой проводится проверка законности их сноса.