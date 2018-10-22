Семерых мигрантов зарегистрировали в «резиновой» квартире на Правобережье

22.10.2018 13:25 311

«Резиновую» квартиру обнаружили на калужской улице Генерала Попова, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Жительница Правобережья с марта по июль этого года зарегистрировала у себя семерых иностранцев. В реальности никто из них в квартире не жил.

Калужанку будут судить за постановку на фиктивный учет.