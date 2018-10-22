Мужчине грозит два года за укол шприцем с зеленкой

22.10.2018 10:23 709

36-летний житель Обнинска попал под суд из-за того, что уколол в палец бывшую девушку иглой шприца, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областного УМВД.

Вред здоровью мужчина причинил женщине во время ссоры.

Изначально колоть бывшую сожительницу подозреваемый не собирался: в шприце была зеленка, которой он собирался облить пострадавшую.

Мужчине грозит до двух лет заключения.