Многодетная семья начала искать пропавшую девочку только через неделю

22.10.2018 09:07 2901

16-летняя девочка сбежала из многодетной семьи в поселке Воротынск, сообщила в понедельник 22 октября, пресс-служба областного УМВД. Подросток воспитывался в полной семье, родители - рабочие на заводе.

Ребенок ушел из дома 10 октября, но родители заявили в полицию только через неделю. Сотрудники ПДН выяснили, что подросток в Калуге в гостях у знакомой и возвращаться домой не собирается.

Оказалось, что девочка сбежала из дома из-за плохих отношений с отцом. В сентябре он не раз бил ее палкой за неуспеваемость в колледже. Когда девочку отчислили, она сбежала.

Подросток решил остаться в социально-реабилитационном центре. Отцу грозит уголовная статья.