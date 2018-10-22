Тесть попытался убить зятя за неправильное воспитание детей

65-летний мужчина на днях приехал в гости к зятю в Сухиничском районе. Пожилой мужчина был нетрезв, когда решил поучить молодого, как правильно воспитывать ребенка. Завязалась ссора.
Тесть схватил нож и начал размахивать им, крича, что прибьет зятя. Затем он ударил молодого мужчину ножом в область груди.
- Произошла обоюдная драка, сопровождающаяся высказываниями о печальных последствиях произошедшего, - сообщила пресс-служба областного УМВД.
Дело возбуждено по статье «Угроза убийством».
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