Тесть попытался убить зятя за неправильное воспитание детей

22.10.2018 08:35 627

65-летний мужчина на днях приехал в гости к зятю в Сухиничском районе. Пожилой мужчина был нетрезв, когда решил поучить молодого, как правильно воспитывать ребенка. Завязалась ссора.

Тесть схватил нож и начал размахивать им, крича, что прибьет зятя. Затем он ударил молодого мужчину ножом в область груди.

- Произошла обоюдная драка, сопровождающаяся высказываниями о печальных последствиях произошедшего, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Дело возбуждено по статье «Угроза убийством».