Водитель грузовика зацепил провода и погиб от удара током

21.10.2018 08:54 883

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Во время разгрузки песка кузов автомобиля зацепил высоковольтную линию электропередач. У машины загорелся брызговик. Водитель решил заглушить мотор, подбежал к кабине, схватился за ручку и получил удар током.

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