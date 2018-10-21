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Водитель грузовика зацепил провода и погиб от удара током

21.10.2018 08:54 0 883
Водитель грузовика зацепил провода и погиб от удара током

39-летний мужчина, занимающийся частными перевозками, погиб в Медынском районе, сообщила в воскресенье, 21 октября, пресс-служба областной следственного комитета.

Во время разгрузки песка кузов автомобиля зацепил высоковольтную линию электропередач. У машины загорелся брызговик. Водитель решил заглушить мотор, подбежал к кабине, схватился за ручку и получил удар током.

Мужчина скончался на месте.


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