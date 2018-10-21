Машина сгорела и возможно взорвалась в Товарково

21.10.2018 08:29 288

В ночь на воскресенье. 21 октября, в поселке Товарково на улице Советской взорвалась припаркованная у обочины машина, сообщают пользователи группы «КалугаЖесть».

Причины ЧП пользователям не известны, есть ли пострадавшие не сообщается.

По данным МЧС, автомобиль загорелся. О взрыве спасатели не сообщают. Пострадавших нет.