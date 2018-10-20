«Жрица любви» даже за деньги не пришла к калужанину

20.10.2018 09:14 356

Житель областного центра на днях решил вызвать женщину с низкой социальной ответственностью. Каталог «жриц любви» он нашел в Интернете.

Выбрав понравившуюся женину легкого поведения, калужанин перечислил деньги — 3,5 тысячи рублей и стал ждать. Но дама не пришла.

Калужанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.