Тысячу деревьев посадили в Калуге за день

19.10.2018 17:07 381

В пятницу, 19 октября, в Калуге было высажено более тысячи кленов, лип и других лиственных деревьев.

На Правобережье посадили крупномерные саженцы.

- Шестилетние молодые деревья украсят улицы 65 лет Победы, Комфортную, Серафима Туликова, Генерала Попова, а также Сиреневый бульвар, - сообщила пресс-служба городской управы.

Всего в областном центре рассчитывают высадить порядка 6 тысяч деревьев.