Сотрудники ГИБДД оштрафовали за день больше 10 тысяч нарушителей

19.10.2018 13:32 293

В четверг, 18 октября, в Калужской области произошло три серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. К счастью, никто не погиб.

ДТП с материальным ущербом зарегистрировано 66.

Сотрудники ГИБДД поймали 10 416 нарушителей. Среди них 10 нетрезвых водителей, 36 автомобилистов с нечитаемыми знаками и 70 пешеходов.