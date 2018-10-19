Бешеная лиса забежала в бабынинскую деревню

19.10.2018 08:40 232

В четверг, 18 октября, лаборатория дала заключение по анализу головного мозга лисы из деревни Рыково Бабынинского района. Исследование подтвердили бешенство.

Умерла ли лиса своей смертью или ее убили местные жители, не уточняется.

В деревне готовятся ввести карантин по бешенству. Жителям населенного пункта и прилегающих к нему придется привить домашних животных и внимательно следить за ними. Если животное покусано или у него есть подозрение на бешенство, зверя надо изолировать и вызвать ветеринара.