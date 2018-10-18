Север Калуги останется на ночь без электричества

18.10.2018 16:59 490

В ночь с пятницы на субботу, 20 октября, планово отключат электроэнергию в нескольких домах на севере Калуги, сообщил «Калугаэнерго».

Электричества не будет с 23:30 до 6:00 субботы в домах:

ул. Кубяка 2,4,5,6,7,9(к 1,2,3,4,5,6,7,8),8,10,11,12,13,17,14,16,18,18а,20,23;

пер. Кубяка 5,7,9,11;

ул. Малоярославецкая 1,2,3,4,5,6,8,16,10,12,14;

ул. Кибальчича, д.1,3,5,4,7,9,11,13,15,18,20,22,24,26,28;

д. Ермолова 3а, 4;

ул. Ермоловская (часный сектор).