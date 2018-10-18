Пьяный бомж украл телефон и мотороллер

18.10.2018 09:38 134

37-летний мужчина без определенного места жительства на днях ограбил двух человек на ферме в Думиничском районе.

Бомж работал сторожем на сельхозпредприятии. Он пил с напарником на рабочем месте. И когда приятель заснул, мужчина украл у него телефон. Затем он увидел на ферме мотороллер и угнал его.

Когда в транспортном средстве закончился бензин, бомж бросил его на дороге, сообщила пресс-служба областного УМВД. Пьяного до полусмерти мужчину обнаружили сотрудники ППС и задержали.

Мужчина уже не раз сидел за кражи и угоны.