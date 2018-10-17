На территории завода «Фольксваген» столкнулись две машины

17.10.2018 13:58 471

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В результате аварии пострадали оба водителя: виновник аварии ушиб лоб, а девушка за рулем «Фольксвагена» получила растяжение связок шейно-грудного отдела позвоночника, сообщает УМВД России по Калуге.

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