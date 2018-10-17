На Московской воду дадут к 10:00

Сотрудники водоканала завершили мероприятия по замене запорно-регулирующей арматуры на водоводе по улице Московской. На данный момент идет постепенное заполнение системы водой.
Полностью водоснабжение будет восстановлено к 10:00, сообщает пресс-служба ведомства.
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