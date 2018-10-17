На Московской воду дадут к 10:00

17.10.2018 08:41 491

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Сотрудники водоканала завершили мероприятия по замене запорно-регулирующей арматуры на водоводе по улице Московской. На данный момент идет постепенное заполнение системы водой.

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