Электричество планово отключат в центре Калуги

16.10.2018 17:38 208

Электроэнергию отключат в среду, 17октября, для работ на электрооборудовании в центре Калуги, сообщила пресс-служба горуправы.

С 9:00 до 18:00 света не будет на:

ул. Пролетарская, 96,100,

ул. Московская, 66,70,72,

ул.Воронина, 3.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в домах:

ул. Первомайская, 2,4а,3-15

ул. Воскресенская, 22-34, 25-33