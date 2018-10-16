Буханка с баллонами сгорела в Обнинске

Газовые баллоны загорелись в автомобиле УАЗ «Буханка» в Обнинске на проспекте Ленина во вторник, 16 октября.
Сообщение о возгорании поступило в 10:41, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
- Я выбежал на улицу и увидел горящий «УАЗик», рядом бегали двое мужчин – один, судя по всему, прораб или бригадир. Они кричали, что внутри газовые баллоны, - приводит портал http://obninsk.name/ рассказ очевидца Дениса, - Видимо, они проводили сварочные работы, но что-то пошло не так. Машина тут же воспламенилась, сама завелась, загорелась проводка, бензобак, двигатель. Начали взрываться баллоны. Так как машина стояла под уклоном, она начала ехать, но второй работник прыгнул в салон и «скосил» ее в бордюр.
В результате пожара никто не пострадал
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