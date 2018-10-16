«Фольксваген» сгорел в центре Калуги

16.10.2018 10:30 124

Во вторник, 16 октября, ранним утром в центре Калуги на улице Салтыкова-Щедрина сгорел «Фольксваген Гольф».

Пожарные получили информацию о возгорании в 5:38, на место выдвинулись две спецмашины и 8 огнеборцев. Полыхающую иномарку потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.