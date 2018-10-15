Водитель иномарки, сдавая назад, не заметил женщину

15.10.2018 17:42 108

В пятницу, 12 октября, в Боровске на улице Рабочей у дома №6 произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Хендай», двигаясь задним ходом по парковке, не заметил пешехода и совершил наезд на 34-летнюю женщину.

Пострадавшая сломала копчик и получила травмы головы, сообщило ОМВД России по Боровскому району.