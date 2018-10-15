Полицейские депортировали 70 нарушителей закона

15.10.2018 07:02 63

Сотрудники полиции за 9 месяцев этого года депортировали из Калужской области и страны 70 иностранцев и лиц без гражданства, которым нежелательно продолжать жить в стране.

Все они недавно освободились из мест лишения свободы, в которых сидели за преступления: кражи, грабежи, разбои и другие.

Депортировали в основном выходцев из стран СНГ: Республики Таджикистан, Узбекистан, Украина и Беларусь.

После отбывания срока мигрантов либо сажают на самолет с билетом в один конец, либо провожают до контрольно-пропускных пунктов с Украиной и республикой Беларусь, сообщила пресс-служба областного УМВД.