Почти полтонны неизвестного мяса нашли и сожгли в Сухиничах

12.10.2018 13:45 86

Ветеринары вместе с полицейскими нашли в поезде «Москва-Кишенев» 465 кг сырого мяса, сообщил в пятницу, 12 октября, областной комитет по ветеринарии.

Продукт неизвестный вез в мешках без документов, маркировки и ветеринарно-санитарной экспертизы, поэтому его посчитали опасным.

Мясо изъяли и сожгли в крематории. Хозяин мешков так и не объявился.