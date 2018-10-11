Мошенница обманом выманила у старика 250 000 рублей

Пожилого мужчину на днях обманули в Обнинске. Женщина подошла к нему на улице и завела разговор.
Ей удалось убедить пенсионера в том, что они старые знакомые и давно не виделись, а лицо ее он подзабыл в силу преклонного возраста. Войдя к нему в доверие, мошенница стала жаловаться на судьбу и тяжкое заболевание, требующее больших затрат на лечение. Доверчивый старик пожалел «старую подругу» и отдал ей свои накопления - 250 000 рублей.
Опомнившись, обманутый мужчина обратился в полицию, где по факту мошенничества завели уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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