Инструктор по вождению обманул ученицу на 52 000 рублей

11.10.2018 08:12 1696

Инструктор по вождению одной из калужских автошкол обвиняется в мошенничестве, сообщила в четверг, 11 октября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина предложил ученице посодействовать в получении водительского удостоверения за 52 000 рублей, говорят в полиции.

Оперативники зафиксировали этот факт, и теперь инструктору грозит реальный срок до пяти лет лишения свободы.