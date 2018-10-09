Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 09 октября
$ 66.97 0.34
76.99 0.33
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Обнинске собираются прививать горожан не только в больнице

09.10.2018 20:00 1 159
В Обнинске собираются прививать горожан не только в больнице

Главный санитарный врач Обнинска сообщал новостному порталу Obninsk.name, что на начало октября прививки от гриппа получили всего лишь 6 тысяч 235 человек. Из них 2 тысячи 255 – это дети.
По мнению городского головы, дело идет медленно, и он предложил организовать в городе дополнительные прививочные пункты.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Более 50 тысяч заплатил мужчина за долги под давлением приставов 09.10.2018 19:00

В Жуковском районе сбили пешехода 09.10.2018 18:12

Юная спортсменка из Обнинска завоевала серебро в соревнованиях по капоэйре 09.10.2018 15:42

Долги по зарплате вернули после ареста имущества директора 09.10.2018 12:38

В Думиничах баня заработала после вмешательства прокуратуры 09.10.2018 11:41

Директор госучреждения пытался скрыть участие в бизнесе 09.10.2018 11:30

Виновницу аварии ждёт суд 09.10.2018 11:16

Почти два миллиона потратил Обнинск на пандусы для инвалидов 09.10.2018 11:04

Один человек пострадал в аварии за прошедшие сутки 09.10.2018 10:05

На улице Билибина иномарка сбила пешехода 09.10.2018 08:57


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

В чем выгода от приобретения жилья в Германии или Австрии

Княжество Андорра: идеальные условия для зимнего отдыха

Важность характеристик недвижимости, которые предоставляет кадастровая карта

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.