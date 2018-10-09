В Обнинске собираются прививать горожан не только в больнице

09.10.2018 20:00 159

Главный санитарный врач Обнинска сообщал новостному порталу Obninsk.name, что на начало октября прививки от гриппа получили всего лишь 6 тысяч 235 человек. Из них 2 тысячи 255 – это дети.

По мнению городского головы, дело идет медленно, и он предложил организовать в городе дополнительные прививочные пункты.



