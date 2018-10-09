Юная спортсменка из Обнинска завоевала серебро в соревнованиях по капоэйре

09.10.2018 15:42 189

Обнинская спортсменка завоевала серебряную медаль на завершившихся на днях открытых Европейских соревнованиях по капоэйре.

Семилетняя Анастасия Коршакова под руководством своего тренера Романа Маслака показала отличные результаты на соревнованиях в Чехии, проходивших 6-7 октября, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации наукограда.