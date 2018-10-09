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Юная спортсменка из Обнинска завоевала серебро в соревнованиях по капоэйре

09.10.2018 15:42 2 189
Юная спортсменка из Обнинска завоевала серебро в соревнованиях по капоэйре

Обнинская спортсменка завоевала серебряную медаль на завершившихся на днях открытых Европейских соревнованиях по капоэйре.

Семилетняя Анастасия Коршакова под руководством своего тренера Романа Маслака показала отличные результаты на соревнованиях в Чехии, проходивших 6-7 октября, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации наукограда.


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