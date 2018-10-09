Виновницу аварии будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью

Жительница Московской области ответит перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью человеку.
В марте текущего года женщина ехала в Калугу, будучи за рулем автомобиля. Выехав на встречную полосу, она врезалась в машину, где находилось четыре человека, в том числе дети. В результате аварии 41-летний житель столицы получил серьезные травмы.
Прокуратура Боровского района, где произошло ДТП, утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.
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