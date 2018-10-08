Подстанцию почти сожгли ради металла

08.10.2018 09:53 427

Житель Дзержинского района попытался сжечь лесную подстанцию, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина нашел на свалке старую покрышку, прислонил к стенке подстанции, облил бензином и поджег. Эти сложные манипуляции понадобились, чтобы обесточить и вывести из строя работавший трансформатор.

Энергетики получили информацию о ЧП на подстанции, вовремя потушили ее и вызвали полицию. Если бы подстанцию удалось сжечь, то ущерб составил бы 2 миллиона рублей.

Поджигателя задержали. Он сознался во всем и признался, что хотел сдать детали подстанции на металлолом.