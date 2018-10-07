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Школьницы ограбили обнинскую палатку на 36 тысяч

07.10.2018 10:35 0 298
Школьницы ограбили обнинскую палатку на 36 тысяч

Две обнинские школьницы ограбили палатку на улице Аксенова, сообщила в воскресенье, 7 октября, пресс-служба областного УМВД.

Девочки 14 и 15 лет вечером повредили рольставни, разбили стекла входной двери и залезли в торговую точку. Они украли сигареты и деньги на общую сумму 36 260 рублей.

Стекло подростки разбили камнем.

Школьниц нашли благодаря видеозаписям с камер наблюдения, часть украденного вернули владельцу.

Подросткам за кражу грозит до пяти лет колонии.


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