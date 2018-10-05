Цены на бензин растут, но пока только оптовые

05.10.2018 11:37 134

Оптовые цены на топливо в Калужской области за минувшую неделю выросли. Бензин подорожал на 1,3%, дизельное топливо - на 1,17%.

При этом розничные цены на АЗС крупных операторов не изменились, сообщила пресс-служба правительства региона.

В области самое дешевое в ЦФО топливо. Литр бензина стоит в среднем 41,15 рубля, литр дизельного топлива — 42,49 рубля.