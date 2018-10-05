Бабушку сбили в неположенном месте в Калуге

05.10.2018 10:03 289

72-летнюю пенсионерку сбили на улице Чичерина в Калуге у дома №13 в четверг, 4 октября, около 15 часов.

Старушка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил водитель на ВАЗе. Мужчина поворачивал налево с улицы Чичерина на переулок Чичерина, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате у пенсионерки подкожный кровоподтек левой задней теменной области.