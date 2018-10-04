Школьникам предлагают нарисовать открытки 1945 года

Калужским школьникам в возрасте от 7 до 17 лет предлагают принять участие в всероссийском конкурсе новогодних открыток. Нарисовать юные художники должны новый год победного 1945 года.
Рисунки должны передать атмосферу праздника, показать какой была елка в 45-м. Можно создать документальную открытку на основе рассказа бабушек и дедушек. Тогда к рисунку стоит приложить рассказ о событии.
Конкурс пройдет в трех возрастных номинация в каждой из которых выдерут трех победителей. В итоге на основе рисунков будет выпущена коллекционная серия из 9 открыток.
Организаторы конкурса — Московский музей Победы и почта России. Каждый участник до 31 октября может прислать только один рисунок.
E-mail для связи с оргкомитетом: konkurs@cmvov.ru с пометкой «Елка Победы» в теме.
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