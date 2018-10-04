Лифт пытались украсть в Обнинске

04.10.2018 09:42 284

Молодого жителя Балабаново задержали, когда он пытался вывезти детали лифта от дома на улице Гагарина в Обнинске, сообщил 4 октября отдел пропаганды областного УМВД.

Комплектующие металлические элементы лежали на улице у подъезда без присмотра. Этим и воспользовался мужчина.

Стоимость почти похищенных запчастей оценили в 81 тысячу рублей. Вор планировал их перепродать.

Полицейские подозревают, что он уже не в первый раз ворует оборудование.