Скутерист пытался съесть наркотики при виде полицейских, но не успел

Странного молодого человека на скутере заметили на днях калужские инспекторы ГИБДД. Мужчина увидел полицейских, остановил скутер и пошел пешком по обочине. Гаишники попытались узнать, все ли у него в порядке, но юноша на вопросы не реагировал. Инспекторы решили, что он пьян.
Выяснилось, что прав у молодого человека нет, а скутер не зарегистрирован. Проходить освидетельствование юноша отказался, зато достал из сумки сверток с веществом, которое попытался съесть.
Инспекторы пресекли попытку и в присутствии понятых досмотрели личные вещи скутериста, сообщила пресс-служба областного УМВД. Нашли спичечный коробок с свертками с синтетическими наркотиками.
Наркотики молодой человек забрал из закладки. Но, видимо, не удержался, и употребил по дороге домой, после чего попался полицейским.
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