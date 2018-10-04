Скутерист пытался съесть наркотики при виде полицейских, но не успел

04.10.2018 08:23 931

Странного молодого человека на скутере заметили на днях калужские инспекторы ГИБДД. Мужчина увидел полицейских, остановил скутер и пошел пешком по обочине. Гаишники попытались узнать, все ли у него в порядке, но юноша на вопросы не реагировал. Инспекторы решили, что он пьян.

Выяснилось, что прав у молодого человека нет, а скутер не зарегистрирован. Проходить освидетельствование юноша отказался, зато достал из сумки сверток с веществом, которое попытался съесть.

Инспекторы пресекли попытку и в присутствии понятых досмотрели личные вещи скутериста, сообщила пресс-служба областного УМВД. Нашли спичечный коробок с свертками с синтетическими наркотиками.

Наркотики молодой человек забрал из закладки. Но, видимо, не удержался, и употребил по дороге домой, после чего попался полицейским.