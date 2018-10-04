Сержант-контрактник заплатит 200 000 за пьяную езду

04.10.2018 08:00 772

Военнослужащего-контрактника поймали пьяным за рулем в Калужской области. На днях ему вынесли приговор.

Медицинское освидетельствование показало, что перед тем как сесть за руль сержант употреблял не только алкоголь, но и наркотики.

Военный следственный отдел СК РФ по Калужскому гарнизону представил суду достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора военнослужащему, наказав его штрафом в 200 000 рулей и лишив права управление транспортным средством на два года, сообщает новостной портал Obninsk.name.