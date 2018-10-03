Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 03 октября
$ 65.22 0.35
75.23 0.76
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Лже-газовщики обокрали бабушку

03.10.2018 20:00 0 183
Лже-газовщики обокрали бабушку

На днях 91-летняя жительница Обнинска впустила в свою квартиру четырех неизвестных, представившихся сотрудниками газовой службы.

Пока один из гостей отвлекал хозяйку проверкой газовой плиты на кухне, остальные похитили из ее сумки, стоящей в коридоре, паспорт, пенсионное свидетельство, сберегательные книжки и 60 000 рублей.

Как объяснила следствию старушка, все свои сбережения она всегда носила с собой, опасаясь оставить дома без присмотра.

Полиция Обнинска приняла от пенсионерки заявление о краже, ведется следствие, сообщат пресс-служба ведомства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В Обнинске иномарка сбила пешехода 03.10.2018 21:03

Жительница Обнинска не пожалела 150 000 рублей на лечение кошки 03.10.2018 19:00

Судебные приставы вынудили должника найти работу 03.10.2018 14:06

Движение троллейбусов №9 и №17 приостановят 03.10.2018 12:51

В Тарусе в столкновении двух машин пострадал человек 03.10.2018 12:44

В Калуге пройдут соревнования пожарных, посвященные погибшим спасателям 03.10.2018 12:29

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе 03.10.2018 12:01

В Малоярославце иномарка сбила пешехода 03.10.2018 11:49

В Бабынинском районе водитель опрокинул трактор 03.10.2018 11:34

За прошедшие сутки 5 человек пострадали в авариях на дорогах области 03.10.2018 11:26


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Врачебная помощь как залог сохранения здоровья человеческого организма

Резиновые маты: виды, преимущества и особенности

Многофункциональные принтеры и расходники от INKSYSTEM

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.