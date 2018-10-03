Лже-газовщики обокрали бабушку

03.10.2018 20:00 183

На днях 91-летняя жительница Обнинска впустила в свою квартиру четырех неизвестных, представившихся сотрудниками газовой службы.

Пока один из гостей отвлекал хозяйку проверкой газовой плиты на кухне, остальные похитили из ее сумки, стоящей в коридоре, паспорт, пенсионное свидетельство, сберегательные книжки и 60 000 рублей.

Как объяснила следствию старушка, все свои сбережения она всегда носила с собой, опасаясь оставить дома без присмотра.

Полиция Обнинска приняла от пенсионерки заявление о краже, ведется следствие, сообщат пресс-служба ведомства.