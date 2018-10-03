Лже-газовщики обокрали бабушку

На днях 91-летняя жительница Обнинска впустила в свою квартиру четырех неизвестных, представившихся сотрудниками газовой службы.
Пока один из гостей отвлекал хозяйку проверкой газовой плиты на кухне, остальные похитили из ее сумки, стоящей в коридоре, паспорт, пенсионное свидетельство, сберегательные книжки и 60 000 рублей.
Как объяснила следствию старушка, все свои сбережения она всегда носила с собой, опасаясь оставить дома без присмотра.
Полиция Обнинска приняла от пенсионерки заявление о краже, ведется следствие, сообщат пресс-служба ведомства.
|
В Обнинске иномарка сбила пешехода 03.10.2018 21:03
Жительница Обнинска не пожалела 150 000 рублей на лечение кошки 03.10.2018 19:00
Судебные приставы вынудили должника найти работу 03.10.2018 14:06
Движение троллейбусов №9 и №17 приостановят 03.10.2018 12:51
В Тарусе в столкновении двух машин пострадал человек 03.10.2018 12:44
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе 03.10.2018 12:01
В Малоярославце иномарка сбила пешехода 03.10.2018 11:49
В Бабынинском районе водитель опрокинул трактор 03.10.2018 11:34
За прошедшие сутки 5 человек пострадали в авариях на дорогах области 03.10.2018 11:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: