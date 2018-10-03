Жительница Обнинска не пожалела 150 000 рублей на лечение кошки

03.10.2018 19:00 120

В Обнинске местная жительница потратила 150 тысяч рублей на лечение кошки. В среду, 3 октября, об этой истории сообщил новостной портал Obninsk.name.

Все началось с того, что женщина стерилизовала домашнюю любимицу в московской клинике.

После операции у кошки поднялась высокая температура, и опечаленные владельцы повезли любимицу обратно в клинику. Московские ветеринары сообщили хозяевам кошки об обнаружении страшной инфекции и назначили лечение дорогими антибиотиками, выставив счет за лечение на 150 000 рублей.