В Тарусе в столкновении двух машин пострадал человек

03.10.2018 12:44 259

Сегодня, 3 октября, около 9 часов утра в Тарусе произошло ДТП.

На Серпуховском шоссе столкнулись автомобили «Нива» и ВАЗ 2112. От удара внедорожник слетел с дороги и перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадал один из водителей, подробности происшествия и тяжесть полученных им травм уточняются, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.